Суд арестовал драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма

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Драматург Светлана Петрийчук

Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест на два месяца драматурга Светлану Петрийчук. Ее обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд постановил: ходатайство следствия — удовлетворить, избрать в отношении Петрийчук меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 4 июля, — сообщила судья Наталья Чепрасова.

Ранее была арестована другая фигурантка дела — режиссер Евгения Беркович. Обе подозреваемые были задержаны накануне. Женщинам предъявлено обвинение по статье об оправдании терроризма с использованием интернета. Наказание предусматривает тюремое заключение на срок от пяти до семи лет.

Из оглашенных в суде материалов дела следует, что оно было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы «Финист Ясный Сокол», в котором, по утверждению обвинения, содержатся признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» и джихадизма. Петрийчук является автором пьесы, Беркович выступила в качестве режиссера постановки. За основу пьесы взяты рассказы реальных женщин, вышедших замуж за исламистов, чтобы вместе с ними уехать в Сирию.

Защита оспаривает законность самого дела, которое основано в том числе на «деструктологической» экспертизе, которую адвокаты называют лженаучной — она не входит в перечни существующих экспертиз. В качестве экспертов в данной работе выступили географ, филолог и социолог-психолог, работающие в педагогическом заведении.

Обыски по этому делу утром 3 мая прошли в квартире бабушки и матери Беркович. Они подтверждали, что интерес следователей вызвало именно творчество режиссера. После женщина была задержана.