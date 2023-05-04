Режиссера Евгению Беркович задержали после обыска

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссер Евгения Беркович

У писательницы Нины Катерли и ее дочери Елены Эфрос прошли обыски, сообщила Катерли Telegram-каналу «Ротонда». Силовики сообщили им, что обыск проходит по уголовному делу внучки Катерли, театрального режиссёра Евгении Беркович. Эфрос подтвердила в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что разбирательство связано с театральной постановкой «Финист Ясный Сокол», а уголовное дело возбуждено по статье об оправдании терроризма.

К нам домой пришли с обыском. На Женю заведено уголовное дело из-за «Финиста». «Оправдание терроризма», — написала Эфрос.

Саму Беркович в этот момент задержали в столице, передает издание RusNews. Позже проект «ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что девушка находится в статусе свидетельницы.

Зампред партии «Яблоко» Борис Вишневский в Telegram-канале пожелал сил Беркович и ее родственникам.

Документальный спектакль «Финист Ясный Сокол» посвящен женщинам, которые решили «виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама». Год назад постановка получила четыре номинации на «Золотую маску».

Ранее сообщалось, что силовики провели обыски в квартире актера Алексея Панина. Против него начали разбирательство по статье об оправдании терроризма. Дело связано с публикацией, в которой Панин положительно отзывается о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года. Оказавшиеся в квартире люди заявили, что эта недвижимость была продана актером и в ней нет его вещей.