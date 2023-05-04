Вместе с Беркович задержали автора ее спектакля Петрийчук

Фото: vk.com/malenkiy_teatr

Евгения Беркович

Кроме режиссера Евгении Беркович, также задержана автор документальной пьесы «Финист Ясный Сокол», сценарист Светлана Петрийчук, передает РБК. Ранее стало известно, что Евгения Беркович стала подозреваемой в деле об оправдании терроризма. В отношении Петрийчук сейчас тоже ведется протокол допроса подозреваемой, подтвердила ее адвокат Юлия Кузнецова.

Сейчас ведется протокол допроса подозреваемой, — заявила Кузнецова.

Светлана Петрийчук писала упомянутую пьесу по мотивам рассказов реальных женщин, которые вышли замуж за исламистов, чтобы после уехать с ними в Сирию. Утром 4 мая обыски по этому делу прошли в квартире матери и бабушки Евгении Беркович.

Ранее сообщалось, что силовики провели обыски в квартире актера Алексея Панина. Против него тоже начали разбирательство по статье об оправдании терроризма после публикации, где он положительно высказывается о подрыве Крымского моста в октябре 2022 года. Открывшие дверь в квартиру люди заявили, что эта недвижимость была продана актером и в ней нет его вещей. Сам Панин с 2020 года живет в Испании, а в последнее время гастролировал по Скандинавии и Израилю.