Режиссера Беркович отправили в СИЗО Суд в Москве арестовал режиссера Беркович по делу об оправдании терроризма

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгения Беркович

Суд в Москве арестовал на два месяца театрального режиссера Евгению Беркович, обвиняемой по делу об оправдании терроризма, передает ТАСС. Беркович и драматург Светлана Петрийчук были задержаны накануне. Причиной возбуждения уголовного дела стал спектакль «Финист — Ясный сокол», в котором усмотрели героизацию террористических исламских группировок и идеологию радикального феминизма.

Замоскворецкий суд Москвы отправил Беркович в СИЗО до 4 июля. Защита намерена обжаловать ее арест.

Спектакль «Финист — Ясный Сокол» рассказывает о женщинах, которые решили «виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама». В 2022 году постановка получила четыре номинации на театральную премию «Золотая маска». Автором пьесы выступила Светлана Петрийчук, которая взяла за основу рассказы реальных женщин, вышедших замуж за исламистов, чтобы вместе с ними уехать в Сирию.

Адвокат Ксения Карпинская сообщила, что вина Беркович заключалась в том, что она выложила ролик с читкой пьесы на YouTube. По ее словам, Беркович и Петрийчук отказались признать вину в оправдании терроризма.

Утром 4 мая силовики провели обыски в квартире матери и бабушки Беркович. Изначально сообщалось, что режиссер проходит по делу в статусе свидетеля, позже оказалось, что она стала подозреваемой.