Студенты вуза в Москве начали обучать военных работе с дронами «Осторожно, Москва»: студенты и сотрудники МИРЭА обучают военных управлению беспилотниками

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Российском технологическом университете МИРЭА начали обучать военнослужащих работе с беспилотниками, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его информации, для этого на базе вуза оборудовали специальный полигон, где проводят занятия с военными перед отправкой в зону СВО. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.

Учеба проходит в центре спецподготовки МИРЭА, который создавался для патриотического воспитания молодежи и был открыт в конце апреля. По данным «Осторожно, новости», обучать военных работе с дронами привлекли студентов и сотрудников вуза. Согласно информации канала, на одном из недавних занятий с военными инструктор МИРЭА лишился дрона стоимостью 1,5 млн рублей. Когда БПЛА подняли в воздух, с ним почти сразу пропала связь, после чего дорогостоящий коптер так и не нашли.

Ранее в Москве на базе Московского финансово-юридического университета (МФЮА) открылся детский технопарк «Наукоград», в котором школьников учат разрабатывать и программировать беспилотники. Программа включает полный производственный цикл моделирования и сборки БПЛА. Обучение в «Наукограде» проходит на базе четырех профильных лабораторий, одна из которых специализируется на дронах.