Школьников в Москве научат собирать беспилотники В Москве открыли детский технопарк «Наукоград», где детей научат собирать беспилотники

Фото: АГН «Москва»

В День космонавтики в Москве открыли детский технопарк «Наукоград» на базе Московского финансово-юридического университета (МФЮА), в котором школьники смогут изучать принципы разработки, конструирования и программирования беспилотников, сообщили на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Ученики освоят полный производственный цикл моделирования и сборки БПЛА. Градоначальник отметил, что в столице уже больше 20 детских технопарков, в работу которых включены десятки вузов и высокотехнологичных предприятий.

Здесь создан интересный проект — технопарк, в котором разрабатываются авиационные, космические системы. <...> Очень важно, что со школьной скамьи дети проявляют интерес. И не просто проявляют интерес, а участвуют реально в каких-то экспериментах, проектах, — отметил Собянин.

Технопарк «Наукоград» располагается в новом корпусе МФЮА, его площадь составляет 550 квадратных метров. Обучение в нем будет проходить на базе четырех профильных лабораторий, одна из которых специализируется на беспилотных летательных аппаратах. Также в лаборатории авиации и космонавтики ребята узнают, как создают космические спутники, и смогут реализовать свои собственные инженерные проекты. Еще в двух лабораториях школьников научат создавать роботов и обучат программированию.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увеличить производство отечественных спутников. Глава государства заявил, что от опытно-конструкторских работ следует перейти к конвейерной сборке космических аппаратов. Российский лидер выразил уверенность, что Россия способна решать такие задачи.