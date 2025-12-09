Стало известно о новой атаке ВСУ на Москву Собянин: уничтожен еще один летевший на Москву БПЛА

Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее мэр столицы сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали Москву беспилотными летательными аппаратами. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны на подлете к городу сбиты два вражеских объекта.

До этого премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов рассказал, что при атаке украинских беспилотников на Чебоксары 15 зданий получили повреждения. По его словам, речь идет в том числе о 10 жилых домах.

По словам министра здравоохранения Чувашии Ларисы Тарасовой, после атаки БПЛА на Чебоксары госпитализированы семь человек. Еще семь человек проходят лечение амбулаторно.

Администрация Волгограда разрешила жителям вернуться в свои квартиры в домах, пострадавших при ударе беспилотников Вооруженных сил Украины. Как сообщили в мэрии, двум семьям, чье жилье получило наиболее серьезные разрушения, предложили временное размещение в маневренном фонде.