ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 17:29

Стало известно о новой атаке ВСУ на Москву

Собянин: уничтожен еще один летевший на Москву БПЛА

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее мэр столицы сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали Москву беспилотными летательными аппаратами. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны на подлете к городу сбиты два вражеских объекта.

До этого премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов рассказал, что при атаке украинских беспилотников на Чебоксары 15 зданий получили повреждения. По его словам, речь идет в том числе о 10 жилых домах.

По словам министра здравоохранения Чувашии Ларисы Тарасовой, после атаки БПЛА на Чебоксары госпитализированы семь человек. Еще семь человек проходят лечение амбулаторно.

Администрация Волгограда разрешила жителям вернуться в свои квартиры в домах, пострадавших при ударе беспилотников Вооруженных сил Украины. Как сообщили в мэрии, двум семьям, чье жилье получило наиболее серьезные разрушения, предложили временное размещение в маневренном фонде.

атаки ВСУ
Москва
беспилотники
БПЛА
Сергей Собянин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, когда российская армия завершит СВО
Военкор рассказал, как Зеленский приносит пользу России
«Это игры»: военэксперт о крупнейшем в истории ФРГ оборонном заказе
«Вижу свечение»: Крутой раскрыл, с какими звездами «попал в десятку»
Стало известно, какое оружие может применить ФРГ в случае глобальной войны
Ремонт квартиры у соседей закончился реанимацией для 11-летнего мальчика
Зеленскому остался год? Что Трамп сказал о выборах, при чем тут Россия
Замглавы «Яблока» пополнил «черный список»
Путин раскрыл, какую угрозу ИИ несет для России
Путин высказался о поддержке для участников СВО и КТО
В Росавиации раскрыли последствия ограничений на полеты в Шереметьево
Востоковед раскрыл причины затянувшегося конфликта Таиланда и Камбоджи
Путин пообещал рассмотреть возможность «новогоднего помилования» заключенных
Пенсионерка через интернет агитировала горожан вступить в секту
Слабые снегопады и тепло до +5? Погода в Москве в январе: чего ждать
В Госдуме объяснили, как Киев может сфальсифицировать результаты выборов
Москвичей предупредили о начале брачного периода у лис
Прохор Шаляпин выступил в роли режиссера для Любови Успенской
«Долина — великая артистка»: глава премии «Виктория» высказался о скандале
Путин указал на усилия по защите россиян в цифровой среде
Дальше
Самое популярное
Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.