Стало известно о нехватке вакцин от кори в Москве РБК: частные клиники Москвы испытывают дефицит вакцин от кори

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В связи с повышенным спросом на вакцинацию от кори частные клиники Москвы испытывают нехватку однокомпонентного препарата для профилактики заболевания, сообщает РБК. В настоящее время большая часть вакцин направляется в государственные клиники.

Представители клиник рассказали изданию, что спрос одинаково высок как на однокомпонентные, так и на комбинированные вакцины. В одной из клиник отметили, что за первые три месяца текущего года от кори привили столько же пациентов, сколько в течение всего прошлого года.

По словам собеседников издания, рост спроса на вакцинацию от кори произошел за счет взрослого населения. Причиной тому стало проведение в начале года «подчищающей» иммунизации от заболевания, при которой используют в основном монопрепарат.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об осложнении в России ситуации с корью. Она уточнила, что заболевание выявлено в 44 регионах страны, однако о принятии каких-либо особых мер пока речи не идет.

В ведомстве также отметили, что рост заболеваемости корью в России связан с традиционным периодом цикличности. Численность заболевших увеличивается из-за роста числа непривитых россиян, а также въехавших в страну мигрантов из ближнего зарубежья.

В Роспотребнадзоре добавили, что гражданам, которые были дважды привиты от кори в детстве (в возрасте шести лет), вакцинация не нужна. Не прошедшим процедуру в детском возрасте нужно будет сделать две прививки с интервалом в три месяца.