Стало известно, кому не нужно прививаться от кори Роспотребнадзор: дважды привитым от кори в детстве не нужна повторная вакцинация

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Тем, кто в детстве был дважды вакцинирован от кори, сейчас делать прививки не нужно. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Там отметили, что детей вакцинируют в возрасте шести лет, а взрослым, которых не привили в детстве, нужно сделать две прививки с интервалом в три месяца. После этого ревакцинация уже не потребуется.

Дети в соответствии с национальным календарем профилактических прививок должны вакцинироваться в возрасте одного года и в 6 лет, что должно быть отражено в соответствующих документах. Никаких дополнительных, так называемых «бустерных» прививок не требуется, — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что, согласно национальному каленарю профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям, все взрослые россияне до 35 лет включительно должны быть привиты против кори двукратно. Если человек почему-то не имеет документального подтверждения вакцинации, ему следует это сделать с интервалом в три месяца.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об осложнении в России ситуации с корью. Она уточнила, что заболевание выявлено в 44 регионах страны, однако о принятии каких-либо особых мер пока речи не идет.

В свою очередь доктор медицинских наук Геннадий Онищенко предположил, что пандемия кори не угрожает жителям России. Граждане страны имеют хороший коллективный иммунитет. По его словам, одной из причин случаев заболевания корью в РФ является так называемое «неблагополучное окружение», которое медик связал с мигрантами, не прошедшими вакцинацию.