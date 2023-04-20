Глава Роспотребнадзора сообщила об осложнении ситуации с корью в России Попова: в 44 регионах России зафиксированы случаи заболевания корью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с корью в России предсказуемо осложняется, сегодня известно о случаях заболевания ею в 44 регионах страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время визита в Саратов. По ее словам, которые передает РИА Новости, в каждом из субъектов РФ заболевания корью ограничены локальными очагами, никаких ограничительных мер пока вводить не нужно.

Эпидемиологическая ситуация с корью сегодня в РФ осложняется, но мы готовили всю страну и готовили субъекты, поэтому корь, которая сегодня зарегистрирована в 44 субъектах, ограничивается локальными очагами, которые удается очень быстро купировать. Поэтому никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется, — сказала Попова.

Она уточнила, что ограничительные меры все же были введены на локальном уровне в нескольких населенных пунктах в России. Глава Роспотребнадзора отметила, что они были приняты безболезненно и спокойно, а все меры реагирования были заранее продуманы.

Ранее сообщалось, что из университета МИСИС госпитализировали двух человек с подозрениями на корь. По данным СМИ, речь идет о студенте и преподавателе. Утверждалось, что их осматривают врачи.

Также стало известно о случаях с подозрениями на корь, выявленных в Московском авиационном институте (МАИ). Для предотвращения распространения болезни руководство вуза ввело удаленное обучение.