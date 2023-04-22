В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости корью Роспотребнадзор: рост заболеваемости корью связан с увеличением числа непривитых

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Рост заболеваемости корью в России с конца 2022 года связан с традиционным периодом цикличности, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, численность заболевших увеличивается из-за роста числа непривитых, сообщает ТАСС.

В России с конца 2022 года фиксируется рост заболеваемости корью. Рост заболеваемости связан с традиционным для кори периодом цикличности, обусловленным постепенным накоплением неиммунного населения, — подчеркнули в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре считают, что сейчас в эпидемический процесс включаются граждане, которые не делали прививки против кори, а также непривитые лица, приехавшие в Россию из стран ближнего зарубежья. По данным ведомства, на мигрантов приходится около 10% выявленных случаев. При этом риски эпидемического распространения вирусного заболевания в России исключены, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил, что заражение корью в перспективе может нанести серьезный урон защитным системам организма. По его словам, человек подвержен тяжелому течению пневмонии, а самые обычные инфекции могут стать для него летальными.