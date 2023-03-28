Сотрудник кинотеатра обхитрил и обокрал гендиректора по фамилии Мошенников В Москве сотрудник элитного кинотеатра украл почти полмиллиона рублей выручки

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Сотрудник элитного столичного кинотеатра «Москва» в галерее «Сизонс» украл почти 483 тысячи рублей из сейфа компании, сообщает Telegram-канал SHOT. Пропажу денег через несколько часов заметил гендиректор кинотеатра по фамилии Мошенников.

По данным канала, 33-летний вор подменил купюры фальшивыми, когда убирал выручку в сейф. Украденные деньги он спокойно вынес под рубашкой.

Когда афера вскрылась, Мошенников вызвал полицию, которая задержала преступника, чье лицо зафиксировала камера наблюдения.

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