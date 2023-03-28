Мошенники уговорили пенсионерку поджечь военкомат на Урале SHOT: в Нижнем Тагиле задержали пенсионерку, пытавшуюся поджечь военкомат

Фото: 66.мвд.рф

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали местную 67-летнюю пенсионерку, пытавшуюся поджечь военкомат, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, женщина пыталась соорудить на месте «коктейли Молотова», однако ее вовремя заметили и забрали в участок. Пенсионерка призналась, что к преступлению ее подтолкнул неизвестный мужчина, который целый месяц звонил по телефону и призывал поджечь здание комиссариата.

По информации SHOT, пенсионерка планировала поджечь здание военкомата на улице Бажова в Нижнем Тагиле. С собой она взяла бутылки с зажигательной смесью, марлю и ацетон. Как рассказала женщина, звонивший ей мужчина объяснил, как быстро соорудить «коктейль Молотова». По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что трое жителей города Унеча Брянской области пытались поджечь здание местного военкомата и офис «Единой России». По данным канала, мужчины проходят по уголовному делу о подготовке к теракту, им грозит до 20 лет тюрьмы.

До этого Baza сообщала, что в поселке Магдагачи в Амурской области злоумышленники подожгли здание военкомата. От брошенного ими «коктейля Молотова» в здании загорелась оконная рама, но прибывшие пожарные быстро потушили пламя. Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия.