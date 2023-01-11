Baza: в Амурской области подожгли военкомат

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Telegram-канал Baza сообщил, что в Амурской области злоумышленники подожгли здание военного комиссариата. В результате загорелась оконная рама, к месту преступления быстро прибыли пожарные и успели потушить пламя, которое начало распространяться на кабинеты, отмечает издание.

Инцидент произошел ночью на улице Максима Горького в поселке Магдагачи. Как пишет канал, преступники разбили окно здания и кинули внутрь бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, после чего скрылись.

Полиция занимается розыском подозреваемых, на данный момент поджигатели в бегах.

Ранее Baza сообщал о похожем случае, произошедшем в Москве в ночь на 1 января. Неизвестный злоумышленник бросил два «коктейля Молотова» в здание Петровского районного военкомата. Огонь был быстро потушен, никто не пострадал.

В ноябре Игринский районный суд в Удмуртии приговорил 48-летнего учителя из Подмосковья Илью Фарбера к трем годам и двум месяцам колонии строгого режима за поджоги военкоматов. Кроме того, ему полагается выплатить штраф в размере 2,66 млн рублей. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога из хулиганских побуждений).

С 24 февраля по России прокатилась целая волна атак на военкоматы. Эксперты полагают, что, скорее всего, речь идет не об организованном подполье, а об одиночках.