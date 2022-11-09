Учителя из Подмосковья посадили на три года за поджоги военкоматов

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Игринский районный суд в Удмуртии приговорил 48-летнего учителя из Подмосковья Илью Фарбера к трем годам и двум месяцам колонии строгого режима за поджоги военкоматов, сообщает пресс-служба суда в Telegram. Кроме того, ему полагается выплатить штраф в размере 2,66 млн рублей. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога из хулиганских побуждений). Подсудимый полностью признал свою вину.

Игринский районный суд огласил приговор в отношении 48-летнего жителя Московской области Фарбера И., признанного виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ. <...> Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 2 660 000 рублей, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

В ходе принятия решения суд учел обстоятельства, смягчающие наказание преступнику (его состояние здоровья, наличие несовершеннолетних детей), а также отягчающие обстоятельства (повторное преступление). Сам Фарбер признался, что в его действиях не было злого умысла и он лишь «хотел проверить себя, сможет ли бросить бутылку в военкомат и призывной пункт».

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что уголовное дело по статье о подготовке теракта за планы совершить поджоги зданий МВД и военкоматов возбуждено против врача-патологоанатома из Кемерово. Его задержали за повреждение нескольких опор ЛЭП. На допросе патологоанатом заявил, что найденный у него в ходе обысков бензин он планировал использовать для диверсий против полицейских и военных.

Ранее в Красноярском крае было возбуждено уголовное дело в отношении сторонника украинских националистов, которого подозревают в призывах к совершению теракта в Норильске в период празднования Дня Победы. В ходе обысков у мужчины обнаружили нацистскую атрибутику, ему грозит до семи лет лишения свободы.