В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении сторонника украинских националистов, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону. Как передает ТАСС, его подозревают в призывах к совершению теракта в Норильске во время празднования Дня Победы.
Пресечена деятельность сторонника украинских националистов. Молодой мужчина в Telegram-канале опубликовал видеоматериалы, в которых призывал к совершению террористического акта на территории Норильска в период празднования Дня Победы, — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов провели у мужчины обыски. В ходе них они обнаружили нацистскую атрибутику. Теперь ему грозит до семи лишения свободы. В настоящий момент фигурант находится под стражей.
Ранее сотрудники ФСБ задержали петербуржца, который захотел воевать на стороне Украины. По данным силовиков, мужчина искал возможность вступить в ряды ВСУ и собирался участвовать в диверсионных операциях против Вооруженных сил России.