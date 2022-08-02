ФСБ пресекла деятельность сторонника украинских националистов в Норильске

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В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении сторонника украинских националистов, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону. Как передает ТАСС, его подозревают в призывах к совершению теракта в Норильске во время празднования Дня Победы.

Пресечена деятельность сторонника украинских националистов. Молодой мужчина в Telegram-канале опубликовал видеоматериалы, в которых призывал к совершению террористического акта на территории Норильска в период празднования Дня Победы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов провели у мужчины обыски. В ходе них они обнаружили нацистскую атрибутику. Теперь ему грозит до семи лишения свободы. В настоящий момент фигурант находится под стражей.

Ранее сотрудники ФСБ задержали петербуржца, который захотел воевать на стороне Украины. По данным силовиков, мужчина искал возможность вступить в ряды ВСУ и собирался участвовать в диверсионных операциях против Вооруженных сил России.