В Кемерово против врача возбудили дело о подготовке теракта

Фото: shutterstock

Уголовное дело по статье о подготовке теракта за планы совершить поджоги зданий МВД и военкоматов возбуждено против врача-патологоанатома из Кемерово, сообщает Telegram-канал Baza. Его задержали за повреждение нескольких опор ЛЭП.

При обыске у него обнаружили канистры и бутылки с бензином, пневматические пистолеты, селитру, противогазы, упаковки с деньгами, а также карты Кузбасса и Украины, — говорится в сообщении.

На допросе патологоанатом заявил, что найденный у него в ходе обысков бензин он планировал использовать для диверсий против полицейских и военных.

Ранее в Красноярском крае было возбуждено уголовное дело в отношении сторонника украинских националистов, которого подозревают в призывах к совершению теракта в Норильске в период празднования Дня Победы. В ходе обысков у мужчины обнаружили нацистскую атрибутику, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Также стало известно, что ФСБ России задержала подозреваемого в поджоге нескольких военкоматов в Удмуртии. Им оказался бывший сельский учитель Илья Фарбер, ранее осужденный за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки.