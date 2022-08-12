«Сплошное белое пятно»: кто поджигает военкоматы в России С 24 февраля в стране зафиксировано более 20 атак на мобилизационную инфраструктуру Минобороны

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В Красноярске на днях силовики задержали двух молодых людей, которые якобы готовили поджог местного военкомата. С 24 февраля по России прокатилась целая волна подобных атак на представительства Минобороны — так радикальные сообщества и партизаны-одиночки протестуют против СВО. NEWS.ru насчитал больше 20 таких эпизодов и как минимум три случая готовящихся (по мнению силовых ведомств) нападений. Нередко среди предполагаемых исполнителей фигурируют люди с диаметрально противоположными политическими взглядами — от сторонников неонацизма до их прямых оппонентов — анархистов и антифашистов. Опрошенные редакцией эксперты полагают, что, скорее всего, речь идёт не об организованном подполье, а об одиночках, но полную картину происходящего составить пока сложно из-за отсутствия информации от органов следствия.

Первые ласточки

Первый в 2022 году поджог военкомата в РФ произошёл 28 февраля в подмосковном городе Луховицы. Нападавший разбил два окна и бросил в них бутылки с зажигательной смесью, а ворота учреждения раскрасил в цвета украинского флага. По данным силовиков, к атаке был причастен 21-летний местный житель по имени Кирилл. Его задержали 8 марта на белорусско-литовской границе, откуда он якобы собирался попасть на Украину. После депортации в РФ ему предъявили обвинение по ст. 214 УК (вандализм). Утром 13 марта молодой человек сбежал из здания уголовного розыска в Луховицах, выпрыгнув в окно, но через несколько часов его схватили. О политических взглядах Кирилла неизвестно. «Московский комсомолец» утверждал, что он «имел психологическую травму из-за смерти отца», менял учебные заведения и жаловался, что «его третировали сверстники».

Следующий инцидент произошёл в Воронеже 2 марта: в интернете появилось видео, как неизвестный разбивает ёмкость с напалмом о дверь пункта отбора на контрактную военную службу. Силовики публично не заявляли о задержании подозреваемых.

Далее, 10 марта «коктейль Молотова» полетел в дверь военкомата города Берёзовский Свердловской области. Нападавшего задержали, им оказался 24-летний местный житель, продавец-консультант магазина электроники Алексей Рожков. Его отправили в СИЗО. Изначально молодому человеку грозили предъявить обвинение по террористической статье 205 УК РФ, но затем переквалифицировали на ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство). Потерпевшим по делу проходит сторож.

В ночь с 18 на 19 марта очередное ЧП случилось в городе Шуя Ивановской области. Местные СМИ и Telegram-каналы утверждали, что военкомат хотел поджечь молодой человек, выпивший три бутылки портвейна. Сотрудники МВД и ФСБ задержали его через пять часов после атаки. Как сообщает правозащитник и бывший заключённый Иван Асташин, задержанным оказался местный житель Дмитрий Лямин, который сейчас находится под арестом. Из Ивановской области его, судя по всему, отправляли на психиатрическую экспертизу в московский Центр психиатрии и наркологии имени Сербского. Первоначально уголовное дело на него завели по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), но впоследствии переквалифицировали на куда более тяжкую ст. 205 (террористический акт).

О позиции Дмитрия Лямина по делу ничего не известно, однако исходя из опубликованных судебных документов и того, что силовики не заявляли о признании вины обвиняемым, признательных показаний он, скорее всего, не давал. Однако по неизвестной причине Дмитрий отказался от адвоката по соглашению, и нельзя исключать, что сейчас на него оказывается давление, — отмечал Асташин.

В ночь на 18 апреля пожар вспыхнул в военкомате посёлка Зубова Поляна в Мордовии. Выгорели помещения площадью 40 квадратных метров вместе с компьютерами и картотекой призывников. На месте происшествия поджигатели оставили четыре бутылки с «коктейлями Молотова», не оставив других следов. К тому же учреждение не было оборудовано камерами слежения и противопожарной сигнализацией. По факту случившегося силовики завели уголовное дело по ст. 167, но задержали ли нападавших, неизвестно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анархисты и ультраправые

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа военкомат подожгли 4 мая. На распространённом самими участниками атаки ролике видно, как один из нападавших бросает несколько бутылок с напалмом в окна и входные двери учреждения. После этого поджигатель в толстовке с изображением эмблемы, похожей на символику анархо-коммунизма, и его «оператор» убегают. По подозрению в причастности к случившемуся были задержаны два человека. Их отправили в СИЗО как фигурантов уголовного дела по ст. 213 (хулиганство) и ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

8 мая нападавшие хотели закидать бутылками с горючей смесью военкомат в Череповце Вологодской области, но, по словам местных чиновников, попали в окна Росреестра, представительство которого находится по соседству с военной организацией. Уже 11 мая силовики отчитались о задержании предполагаемых поджигателей. Ими оказались двое 16-летних подростков, которые заявили, что решились на поджог, прочитав в Telegram объявление, что за это можно заработать 30 тысяч рублей.

Не исключено, что подростки могли оказаться подписчиками закрытого ультраправого Telegram-канала Oderint, Dum Metuant, с латыни это название переводится так: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись». К этому проекту, по данным «Медиазоны» (издание, признанное в РФ СМИ-иноагентом), были причастны неонацисты из группировки NS/WP (организация признана террористической, деятельность в РФ запрещена), ставшие фигурантами уголовного дела о покушении на телеведущего Владимира Соловьёва. На данном ресурсе публиковались видео, где неизвестные поджигали различные объекты, в том числе отделы полиции и военкоматы. В одном из постов администраторы пообещали выплачивать своим подписчикам 15 тысяч за поджог машин с литерой Z или 30 тысяч — за аналогичные действия с автомобилями МВД. В конце мая Life со ссылкой на анонимные источники утверждал, что «в среднем исполнителям за поджог военкомата платят около 30 тысяч рублей». При этом «всё происходящее обязательно должно сниматься на камеру для подтверждения выполненного задания». Эти деньги якобы поступают от «украинских вербовщиков».

Одним из шести фигурантов дела о покушении на Владимира Соловьёва стал ранее судимый за незаконный оборот оружия и отбывший около 10 лет в колониях и психбольницах 29-летний Тимофей Мокий, известный в ультраправой среде по прозвищу Тимоха. По данным издания Baza, он может быть причастен к поджогам как минимум трёх военкоматов — в подмосковной Балашихе (9 мая), посёлке Пронск Рязанской области (15 мая) и подмосковном Щёлково (18 мая). Телеканал РЕН ТВ и Telegram-канал «112» утверждали о причастности неонациста к двум последним инцидентам, а также поджоге ОВД московского района Косино-Ухтомский 25 апреля.

Тульские СМИ пишут, что Мокий также подозревается в попытке поджога военкомата в городе Ясногорске, предпринятой 31 мая, за шесть дней до его задержания в подмосковных Люберцах. Вторым подозреваемым в причастности к этой атаке стал 24-летний Денис Абраров из Тольятти. Telegram-канал «Тула. ЭкстремиZм» публиковал снимки татуировок на теле молодого человека, в частности портрет Адольфа Гитлера и символы, популярные в ультраправых субкультурах. По версии следствия, Мокий и Абраров разбили окно военкомата топором и кинули туда «коктейль Молотова», но пожар быстро потушили. Абраров якобы во всём признался.

Baza не исключает, что под влиянием заподозренной в покушении на Соловьёва группировки могли действовать семь задержанных ФСБ в Ростовской области ультраправых подростков, которые подозреваются в осквернении памятников, поджоге кафе, нападении на человека и нанесении на стены госучреждений нацистских надписей. Впрочем, операция по их обезвреживанию не помешала неизвестным устроить 13 мая атаку на военкомат городе Гуково с попыткой неудачного поджога. О задержании нападавших в этом случае не сообщалось.

В тот же день, что и в небольшом шахтёрском городке Ростовской области на границе с Украиной, поджог военкомата случился в сибирском Омске. Про причастных к случившемуся также ничего не известно.

Фото: shutterstock

Десантник и художник

В ночь на 15 мая поджог военкомата с помощью напалма случился в Волгограде. По подозрению в случившемся 24 мая был задержан 30-летний местный житель и бывший десантник Денис Сердюк. Его обвинили в умышленном уничтожении имущества из хулиганских побуждений и хулиганстве, после чего отправили в СИЗО. О его взглядах ничего не известно. Знавшие его люди говорят, что он «сделал это, чтобы больше никто не ходил участвовать в спецоперации». Мужчина работал вахтовым методом на Ямале, а в день нападения на военкомат находился в отпуске.

Очередные два инцидента произошли в удмуртском посёлке Игра — 21 мая там подожгли призывной пункт, а через два дня — здание военкомата. Оба эти ЧП устроил 48-летний художник и бывший сельский учитель Илья Фарбер, который ещё в 2012 году получил восьмилетний срок за взятку в форме «отката» от подряда на ремонт в Доме культуры. Защита утверждала, что он вложил в собственные средства и потребовал от подрядчика вернуть долг. Президент Владимир Путин называл приговор Фарберу «вопиющим». На этот раз мужчина, по версии следствия, приехал в гости к родственникам в удмуртскую глубинку, где попытался сжечь здания с помощью «коктейлей Молотова». На него завели уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений). На камеру оперативников Фарбер заявил, что, поджигая военкомат, хотел узнать, способен ли он такое сделать. Местный суд 30 мая отправил его в СИЗО.

28 мая атаке подвергся военкомат в Симферополе, но бутылка с горючей смесью не долетела до окна, разбившись о решётку, а нападавший попал на камеры наблюдения. Им, по версии следствия, оказался 39-летний безработный крымчанин Игорь Купич. Что с ним произошло далее — неизвестно. По данным Telegram-канала «Mash на волне», после задержания мужчину увезли в ИВС «с невесёлыми перспективами».

Серия нападений на военные комиссариаты докатилась до Дальнего Востока. Так, ночью 8 июня бутылка с «коктейлем Молотова» разбилась о стену деревянного здания военкомата. От огня пострадала облицовка здания, но полностью уничтожить постройку огонь не смог. Через неделю с небольшим стало известно, что силовики задержали подозреваемого — 21-летнего уроженца Якутии, в процессе поиска работы он связался с неким Альбертом. Он предложил мужчине 120 тысяч рублей за поджог военкомата. По неподтверждённым данным, исполнитель этого «задания» стал фигурантом дела по особо тяжкой ч.1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

24 июня попытки спалить представительства военного ведомства РФ, по неподтверждённой информации, имели место сразу в двух региональных центрах. В граничащем с Украиной Белгороде после поджога военкомата в одном из его кабинетов загорелся стол, но огонь быстро потушили, пишет Baza. То же издание утверждало, что неизвестные пытались спалить один из райвоенкоматов Перми, но пожара не произошло. О задержаниях причастных к этим инцидентам людей силовики не сообщали, а военком Прикамья Александр Коковин заверил, что поджога не было.

13 июля неизвестный кинул две бутылки с «коктейлем Молотова» в дореволюционное здание в подмосковном Можайске, где располагается местный военкомат. Но возгорания не случилось, нападавшего ищут.

«Под колпаком»

В июле в Минеральных Водах задержали 47-летнего местного жителя по подозрению в подготовке к терактам. Как пишет Life в одном из Telegram-сообществ, ставропольцу за вознаграждение предложили совершить нападение на здания местного военкомата и администрации города. Согласившись, он приобрёл компоненты для изготовления горючей смеси и арендовал гараж, где собирался подготовиться к атакам, но силовики пресекли его деятельность.

Ещё одно задержание силовики произвели в Ярославской области. В их сети попался 21-летний житель Углича, который якобы «по указанию военнослужащих Украины» готовил нападение на военкомат и планировал диверсии на железнодорожных путях. На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение теракта), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 280 УК РФ (покушение на публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Суд в Ярославле 16 июля отправил его в СИЗО.

Наконец, 10 августа в РИА Новости со ссылкой на собственные источники заявили, что в Красноярске задержаны двое антифашистов — Илья Виноградов и Даниил Иванов. В июле они якобы совершили нападение с применением оружия, похитив у потерпевшего вещи. На них заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой с незаконным проникновением в жилище). Помимо этого, собеседник агентства уверяет, что задержанные «вынашивали намерения по поджогу военкомата».

Как пишет Telegram-канал «Антифа.ру», заявление на Виноградова и Иванова написал их знакомый, к которому у них были претензии за связи с ультраправыми. В июле 2022 года потерпевшего задержала полиция за то, что в одном из торговых центров Красноярска он в состоянии алкогольного опьянения демонстрировал газовый пистолет. За это ему грозило уголовное дело. Через какое-то время после инцидента подруга дебошира решила забрать свои вещи из квартиры и попросила товарищей-антифашистов помочь ей, при этом хозяин жилья добровольно отдал имущество.

Недавно стало известно, что он рассказал полиции про визит ребят, с его слов это было проникновение. После этого на ребят завели уголовное дело о разбойном нападении. Я могу предположить, что он пошёл на сделку и в обмен на свою свободу написал заявление на ребят, чтобы его дело замяли, — сообщил источник канала, знакомый с местной ситуацией.

На данный момент неизвестно, откуда в деле взялась подготовка к поджогу военкомата. По словам источников канала, после ареста местных нацистов, с которыми некогда общался потерпевший по делу о разбое, красноярские антифашисты «получили сигнал, что „находятся под колпаком“». По последней информации, Иванов признал вину в разбое (как утверждают его соратники, под пытками), находясь в красноярском СИЗО-1.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Малые группы и одиночки

Судя по имеющейся картине, к атакам на мобилизационную инфраструктуру могут иметь отношение не только абстрактные противники СВО, но одновременно и ультраправые, и ультралевые подпольщики — носители диаметрально противоположных идеологий, которые в другой реальности воюют между собой. Впрочем, как считает член СПЧ и руководитель аналитического центра «Сова» (признан в РФ НКО-иноагентом) Александр Верховский, ничего удивительного в этом нет.

Такое было уже в конце нулевых, когда те и другие атаковали полицейские участки, даже был сайт, на котором выкладывались отчёты об атаках и тех, и других. Понятия «общий враг» никто не отменял, — заявил собеседник NEWS.ru.

При этом Верховский не думает, что в РФ действует некая «сеть подполья», предполагая, что, скорее всего, есть «малые группы и одиночки». С ним согласен журналист и исследователь терроризма в современной России Денис Колчин, по мнению которого «всё это напоминает вылазки эмоциональных одиночек». Он напомнил, как в ночь на 20 мая в городе Железногорск-Илимский Иркутской области молодой человек обстрелял местный военкомат из пневматики: «Его задержали довольно быстро и он не смог дать даже внятного объяснения тому, зачем это сделал».

Также, по мнению Колчина, сегодня сложно говорить, кто именно причастен к тем или иным инцидентам с военкоматами — правые или левые радикалы. Он обратил внимание на то, что в Telegram есть «каналы левого направления, которые пишут об этих инцидентах или берут ответственность, но этой информации крайне мало».

Во время войны на Кавказе ситуация была иной — силовые паблики регулярно обновляли списки боевиков, сами боевики постоянно делали какие-то видео и выкладывали их в Сеть. Здесь же в этом отношении сплошное белое пятно. <...> Сложно сказать, насколько каждый из них (поджигателей. — NEWS.ru) политически мотивирован. Никто из них, если не ошибаюсь, не публиковал своих заявлений. Доступа к допросам у нас сейчас нет. Возможно, позже появится больше сведений, но сейчас, к сожалению, мы вынуждены довольствоваться просто фактами. К тому же СМИ стараются не рисковать и не пытаются расследовать эти инциденты. Хотя, может быть, что-то в этом плане мимо моего внимания прошло, — резюмировал Денис Колчин.

Ранее NEWS.ru обращал внимание на то, что весной и в начале лета 2022 года в России произошло сразу несколько резонансных ЧП, в том числе с человеческими жертвами, на промышленных объектах и железных дорогах, заставившие некоторых искать в них «киевский след». Эксперты полагали, что такие предположения, как правило, основаны на конспирологических суждениях, возникающих в информационном вакууме.