Baza: в Москве здание военкомата забросали «коктейлями Молотова»

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Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве в ночь на 1 января злоумышленник забросал «коктейлями Молотова» здание Петровского районного военкомата. По информации канала, пожар удалось быстро потушить, пострадавших нет. Минобороны России не прокомментировало информацию.

Baza сообщает, что в забор военкомата кинули две бутылки с зажигательной смесью, начался пожар, однако огонь не причинил серьезных повреждений.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в подмосковном Подольске две пенсионерки попытались поджечь здание местного военкомата, одной из женщин было 70 лет, другой — 76 лет. Кроме того, по информации канала, в селе Ивантеевка Саратовской области в ночь на 23 декабря бывший муниципальный депутат поджег военкомат. Подозреваемого задержали на следующее утро, в содеянном «просто так, ради хулиганства» он сознался сразу.