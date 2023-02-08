Жители Унечи не успели поджечь военкомат и офис ЕР из-за старых грехов Baza: на троих жителей Брянской области завели дело после попытки поджога военкомата и офиса ЕР

Фото: sledcombryansk/vk.com

Telegram-канал Baza сообщил, что трое жителей города Унеча Брянской области пытались поджечь здание местного военкомата и офис «Единой России». По данным канала, мужчины проходят по уголовному делу о подготовке к теракту, им грозит до 20 лет тюрьмы.

Как сообщает Baza, трое жителей Унечи в возрасте от 20 до 22 лет планировали устроить поджоги в сентябре 2022 года, с того момента они успели изготовить зажигательную смесь, а также приобрести сменную одежду, однако планам не суждено было сбыться, поскольку двоих мужчин задержали по делу о вымогательстве. Позднее полиция узнала о планах брянчан и задержала третьего мужчину, говорится в сообщении.

Ранее Baza сообщала, что в Мордовии 30-летний житель города Ковылкино Андрей поджег местный военкомат, желая отомстить участковому. По информации канала, мошенники убедили мужчину, что полицейский причастен к краже у него крупной суммы денег.

До этого Baza сообщала, что в поселке Магдагачи в Амурской области злоумышленники подожгли здание военкомата. От брошенного ими коктейля Молотова в здании загорелась оконная рама, но прибывшие пожарные быстро потушили пламя. Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия.