Baza: россиянин поджег военкомат из мести участковому

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Telegram-канал Baza сообщает, что в Мордовии 30-летний житель города Ковылкино Андрей поджег местный военкомат, желая отомстить участковому. По сведениям канала, мошенники убедили мужчину, что полицейский причастен к краже у него крупной суммы денег.

По данным Baza, россиянину позвонил неизвестный мужчина и убедил перевести его сбережения на указанные им реквизиты, якобы для того, чтобы спасти средства от мошенников. Во время следующего звонка злоумышленник заявил, что Андрей все-таки стал жертвой обмана, к которому якобы причастен участковый и предложил поквитаться с полицейским.

По сообщению канала, Андрей по инструкции неизвестного приготовил два коктейля Молотова и отправился с ними к военкомату, где, по словам злоумышленника, находился полицейский. Мужчина бросил в здание обе бутылки с зажигательной смесью, но в здание попала только одна, а возникшее возгорание практически сразу прекратилось.

Как пишет Baza, россиянина задержали, в отношении него возбуждено дело о подготовке к уничтожению имущества. По данным журналистов, мужчина является инвалидом третьей группы по психическому заболеванию.

Ранее Baza сообщала, что в Амурской области злоумышленники подожгли здание военкомата. От брошенного ими коктейля Молотова в здании загорелась оконная рама, но прибывшие пожарные быстро потушили пламя. Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия.