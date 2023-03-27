Пенсионерка спустила 100 тысяч рублей на одежду с распродажи у метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионерка из Москвы потратила 100 тысяч рублей на четыре куртки, которые купила в магазине у метро, где проводилась распродажа из-за закрытия точки. Позже 87-летняя женщина захотела вернуть товар, но не вышло, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». При этом она даже не знала итоговую сумму, ей назвали цену 12 500 рублей.

При покупке продавцы-консультанты убедили пенсионерку, что она попала в последний день скидок, так что покупку нужно оформлять уже сейчас. Кроме того, когда стало ясно, что такой суммы у пожилой женщины с собой нет, мошенники проводили ее в банк. Впрочем, этот факт установлен не наверняка, пожилая женщина из-за стресса стала путаться, вспоминая случившееся.

Когда пенсионерка решила вернуть сбережения, ей сказали, что в кассе магазина денег нет, и пообещали отдать позже, но на следующий день точка закрылась. Родственники женщины собираются писать заявление о мошенничестве и нарушении прав потребителей.

Ранее мошенники дважды продали московскую квартиру экс-балерины театра Станиславского Светланы Цой вблизи станции метро «Динамо». Женщина обратилась в полицию, когда подошла к входной двери и обнаружила там новый замок. Следователи полагают, что Цой не единственная жертва злоумышленников в этом районе.