Мошенники дважды продали квартиру известной балерины в Москве SHOT: мошенники дважды продали квартиру экс-балерины театра Станиславского Цой в Москве

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Московскую квартиру экс-балерины театра Станиславского Светланы Цой вблизи станции метро «Динамо» продали мошенники, это случилось дважды, передает Telegram-канал SHOT. Экс-балерина обратилась в полицию, когда подошла к входной двери и обнаружила там новый замок. Следователи полагают, что Цой не единственная жертва злоумышленников в этом районе.

По информации канала, эту квартиру артистка получила в наследство, после чего затеяла в ней ремонт. При этом отмечается, что жилплощадь Цой оформить на себя еще не успела.

По словам экс-балерины, поддельный договор купли-продажи мошенники оформили в Оренбурге, где женщина ни разу не была. Однако в документах есть ее подпись. Цой утверждает, что новый владелец перепродал жилплощадь какой-то женщине за 12 млн рублей, после чего пропал. Полицейские нашли покупательницу, сейчас они пытаются выяснить, кто ставил подпись в документах за артистку.

Ранее юрист Павел Уткин рассказал, что арендуемая квартира может быть продана без ведома владельца помещения, и, чтобы этого не произошло, собственник должен добавить в договор об аренде специальный пункт, по которому «ни одна сделка с собственностью не может пройти без личного присутствия владельца».