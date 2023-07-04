Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву Собянин: ПВО успешно отразили атаку БПЛА на Москву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников в Московской области и Новой Москве, написал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что БПЛА были ликвидированы.

Сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы, — написал Собянин.

Градоначальник добавил, что в целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 08:00 ограничения на полеты в районе аэровокзала были сняты.

В результате атак жертв и пострадавших нет, отметил Собянин. Он добавил, что экстренные службы работают на местах.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточняет, что всего в Новой Москве сбили четыре беспилотника.

Утром 4 июля недалеко от Новой Москвы сбили несколько беспилотников. Еще один БПЛА уничтожили средствами радиоэлектронной борьбы в небе над Калужской областью. По данным Telegram-канал Baza, один из дронов-камикадзе атаковал военную базу в Подмосковье. Минобороны России не комментировало эту информацию.