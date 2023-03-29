Москвичам пообещали «плакучую» погоду 29 марта Синоптик Шувалов: пик осадков в Москве ожидается 30 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В среду, 29 марта, в Москве ожидается теплая, но дождливая погода, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура в столице составит 7–9 градусов тепла.

Погода в среду будет, конечно, не такая роскошная, как во вторник, но все равно теплая. Так, столбик термометра встанет на отметке в 7–9 градусов тепла. Также в столице ожидаются осадки, причем значительные, но их пик придется все-таки больше на четверг, чем среду, — заявил Шувалов.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в конце марта в Центральную Россию вернутся холода. Ночные температуры снова станут отрицательными. Синоптик отметил, что такая ситуация для конца первого весеннего месяца абсолютно нормальна: погода вернется к климатической норме после аномально высоких температур.

При этом ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что в Москве ожидается приход настоящей «метеорологической весны». Синоптик отмечал, что воздух в столице впервые после зимы прогреется до +13 градусов.