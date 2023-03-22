Гидрометцентр предсказал россиянам возвращение холодов Вильфанд: в конце марта в Центральной России похолодает, вернутся ночные заморозки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Холода вернутся в Центральную Россию в конце марта, ночные температуры снова станут отрицательными. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, такое похолодание является естественным.

К середине следующей недели, в последние числа месяца, прогнозируется понижение температуры... 15-18-градусных морозов уже не будет, но ночные температуры будут отрицательными, — сказал Вильфанд.

Он пояснил, что таким образом погода вернется к климатической норме после аномально высоких температур.

По информации Гидрометцентра, в четверг, 23 марта, в Москве ожидается от 9 до 11 градусов тепла, в пятницу, 24 марта, от 10 до 12 градусов со знаком плюс.

При этом ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на этой неделе ожидается приход настоящей «метеорологической весны». Синоптик отметил, что температура воздуха в выходные прогреется до +13 градусов.