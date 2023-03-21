Синоптик пообещал москвичам «метеорологическую» весну к концу недели Синоптик Тишковец: к концу недели в Москве температура воздуха поднимется до +13 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на этой неделе ожидается приход настоящей «метеорологической» весны, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» синоптик отметил, что температура воздуха в выходные прогреется до +13 градусов.

Мы вступаем в новый сезон, который принято называть «метеорологическая весна». <...> Можно не переживать, тепло будет до конца недели. В четверг-пятницу днем воздух прогреется до 12 градусов тепла, а на выходных — до 13. Так как температура в дневное время выше нуля, то можно смело судить, что наступила весна, — рассказал Тишковец.

По словам синоптика, от погоды еще можно ожидать похолодания, так как весна является неустойчивым временем года. Он также предупредил москвичей, что полного таяния снега в ближайшее время не произойдет. Тишковец пояснил, что этот процесс затянется из-за плотности и толщины снежного покрова.

Его еще слишком много, местами толщина снежного покрова достигает 31 см. Он плотный, слежавшийся, поэтому не будет так сильно таять, как раньше. На дорогах и в центре города снега нет, но это не показатель, там его чистят, — отметил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что в Москву теплая погода придет с 20 марта. По словам синоптика, температура воздуха прогреется до +9 градусов, но при этом ожидать ясного неба не стоит.