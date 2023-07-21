Сильный пожар вспыхнул в 12-этажном доме на Дмитровском шоссе в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одной из квартир жилого 12-этажного дома в столице вспыхнул пожар, сообщает «Вечерняя Москва». По имеющимся данным, инцидент произошел в доме № 66 на Дмитровском шоссе. На видео с места событий можно увидеть, что из окон охваченной пламенем квартиры в панельном доме идет густой черный дым.

К месту происшествия уже прибыли экстренные службы. Спасатели эвакуировали людей с 8-го этажа, где и вспыхнуло пламя.

По данным телеканала РЕН ТВ, в результате инцидента пострадал один человек. Причины возгорания пока неизвестны.

В начале июля на Тверском бульваре в центре Москвы загорелась крыша здания ресторана «Пушкинъ». Спасатели эвакуировали более 100 человек, включая персонал и гостей. Все близлежащие улицы заволокло дымом от пожара. Из-за работы пожарно-спасательной техники на Тверском бульваре было частично перекрыто движение, задерживались автобусы. Огонь полностью потушили. По данным столичного главка МЧС, в результате пожара никто не пострадал.

Также в июле пожар произошел в четырехэтажном здании с театральной и танцевальной студиями по адресу: 3-я улица Ямского Поля. Пламя распространилось на площади 40 квадратных метров.