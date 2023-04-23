SHOT: cо склада в Москве украли тонну кофейных зерен на 500 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Злоумышленники украли со склада в Москве тонну итальянских кофейных зерен. Их стоимость составляет более полумиллиона рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. Под подозрением оказался недавно уволившийся кладовщик. Его разыскивает полиция.

По сообщению SHOT, инцидент произошел на складе ООО «Тикомпани» в районе Очаково-Матвеевское. Кладовщики недосчитались 1127 килограммовых упаковок Espresso Italiano.

Ранее украинец украл 200 фирменных пакетов из столичного ЦУМа. Для этого мужчина устроился курьером в компанию, которая занимается поставками в универмаг. Ущерб оценили в 15 тысяч рублей. Похищенные пакеты изъяли.

В конце января в Санкт-Петербурге нашли и вернули в зоомагазин кота Ролтика, которого украл нетрезвый мужчина. Питомца обнаружили на улице Антонова-Овсеенко. Кота вернули целым и невредимым, он находился в шоке из-за произошедшего.