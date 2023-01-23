Катание с ледяной горки закончилось для школьника разрывом селезенки Школьник разорвал селезенку во время катания с ледяной горки в Подмосковье

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

В Подмосковье семилетний мальчик получил разрыв селезенки после того, как прокатился с ледяной горки, передает «Мослента» со ссылкой на пресс-службу Минздрава по Московской области. Ребенка доставили в медучреждение, где ему сделали УЗИ и провели операцию. Состояние несовершеннолетнего сейчас оценивается как удовлетворительное.

Издание сообщает, что во время катания мальчик упал на бок и сообщил о плохом самочувствии. Родители вызвали скорую помощь, сотрудники которой доставили его в больницу. Во время УЗИ врачи обнаружили жидкость в брюшной полости и приняли решение о проведении срочной операции. Из брюшной полости хирурги откачали около 300 мл крови. Операция прошла успешно.

В январе прошлого года московский подросток получил серьезную травму спины в результате падения на не очищенной от льда и снега лестнице по дороге в учебное заведение. В ГБУ «Жилищник» на жалобу его матери ответили, что лестница, находящаяся перед автобусной остановкой, не входит в зону их ответственности.