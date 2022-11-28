Сбившая насмерть мать с ребенком женщина в момент аварии была трезва

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Женщина, которая вечером 27 ноября за рулем Kia сбила мать с двумя детьми на северо-западе Москвы, в момент аварии была трезва, сообщают «Известия». По данным издания, алкотестер не выявил алкоголя в ее крови.

Перед наездом на пешеходов женщина выехала на трамвайную полосу и въехала в трамвай, стоявший на соседних путях. По информации газеты, после столкновения с трамваем она не остановилась и продолжила движение.

Как сообщает РЕН ТВ, управлявшая Kia женщина работала в Москве официанткой. Автомобиль, за рулем которого она находилась, зарегистрирован на другую женщину. После аварии обвиняемую задержали.

Инцидент произошел вечером 27 ноября на улице Свободы в Москве. Легковой автомобиль Kia вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске. Виновница ДТП совершила наезд на пешеходов, не справившись с управлением. Женщина, стоявшая на тротуаре с малолетними, скончалась на месте происшествия.

Позднее стало известно, что один из двух пострадавших детей умер. После аварии ребенок находился в состоянии клинической смерти. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли его реанимировать. Женщина, которая находилась за рулем машины, утверждает, что потеряла сознание за рулем. В ближайшее время ей предстоит пройти медосвидетельствование. Водительский стаж у виновницы ДТП с 2009 года.

Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Cледственный комитет обратился в МВД с инициативой передачи уголовного дела о ДТП на северо-западе Москвы. При получении дела следователи СК приступят к установлению полной картины произошедшего.