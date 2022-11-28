Следственный комитет обратился в МВД с инициативой передачи уголовного дела о ДТП на северо-западе Москвы. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Инцидент произошел 27 ноября на улице Свободы, в результате погибли женщина и ребенок.
Инициирована передача из органов полиции уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), — сообщила Иванова.
Она также добавила, что при получении дела следователи СК приступят к установлению полной картины произошедшего.
По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Kia не справилась с управлением, выехала на тротуар и наехала на женщину с двумя несовершеннолетними детьми. В результате мать и один из детей скончались, второй ребенок госпитализирован.
По данным СМИ, женщина, находившаяся за рулем автомобиля, утверждает, что потеряла сознание за рулем. Водительский стаж у виновницы ДТП с 2009 года.
Подозреваемая в совершении ДТП задержана. Ей грозит до семи лет лишения свободы.