Полиция задержала предполагаемую виновницу смертельного ДТП в Москве

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В Москве задержана 37-летняя женщина, подозреваемая в совершении наезда на мать с двумя детьми. Об этом сообщили в прокуратуре Северо-Западного административного округа столицы. Инцидент произошел вечером 27 ноября на улице Свободы.

Ранее в отношении задержанной возбудили уголовное дело. Ей может грозить до семи лет лишения свободы.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Kia не справилась с управлением, выехала на тротуар и наехала на женщину с двумя несовершеннолетними детьми. В результате мать и один из детей скончались, второй ребенок госпитализирован.

По данным СМИ, женщина, находившаяся за рулем автомобиля, утверждает, что потеряла сознание за рулем. Водительский стаж у виновницы ДТП с 2009 года.