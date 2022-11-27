Полиция возбудила дело после смертельного ДТП на северо-западе Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП на северо-востоке Москве. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД. В результате наезда женщина и ребенок скончались, еще один несовершеннолетний находится в больнице.

По данным полиции, дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц

Инцидент произошел вечером 27 ноября на улице Свободы в Москве. Легковой автомобиль Kia вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске. По предварительным данным, находившийся за рулем водитель не справился с управлением. Женщина, стоявшая на тротуаре с малолетними, скончалась на месте происшествия.

Семилетний ребенок после аварии находился в состоянии клинической смерти. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли его реанимировать.

По данным СМИ, женщина, которая находилась за рулем машины, утверждает, что потеряла сознание за рулем. В ближайшее время ей предстоит пройти медосвидетельствование. Водительский стаж у виновницы ДТП с 2009 года.