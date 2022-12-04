РЕН ТВ: в Москве произошло ДТП с участием депутата Мособлдумы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ДТП с участием депутата Мособлдумы произошло в центре Москвы. Авария произошла на пересечении улицы Грузинский Вал и Большого Кондратьевского переулка, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В стоявший на светофоре Cadillac, за рулем которого находился парламентарий, врезалось такси.

Две машины столкнулись на пересечении улицы Грузинский Вал и Большого Кондратьевского переулка. В одном из авто находился депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско, — сообщает издание, ссылаясь на свой источник.

В результате аварии пострадал таксист: он сильно ударился ногами. Сам депутат не пострадал.

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