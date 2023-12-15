Рекордные сугробы в Москве: когда кончится снегопад, что с пробками и такси Метеоролог Тишковец: высота сугробов в Москве побила рекорд 1919 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве обновлен суточный рекорд по высоте сугробов из-за циклона «Ваня». Какова ситуация с пробками в столице, сколько сейчас стоит такси и когда прекратится снегопад?

Какой высоты сугробы

Метеоролог Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что такой высоты сугробов в Москве 15 декабря не было за почти 150-летнюю историю метеонаблюдений.

«В Москве намело такие сугробы, которых 15 декабря не было никогда за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических измерений. Так, к девяти часам утра на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 38 см, в Тушино — 40 см, Балчуг — 43 см, МГУ — 49 см при норме 15 см. С учетом того, что в течение дня выпадет до 3 мм осадков, к концу дня в столице местами сформируются полуметровые сугробы!» — отмечает специалист.

Он добавил, что прежний рекорд высоты сугробов 15 декабря в российской столице принадлежал 1919 году, когда снежный покров возвысился на 32 см.

«Снежный рекорд этого дня, державшийся 104 года, когда в Москве снегомерная линейка в 1919 году показала 32 см, пал. И теперь 15 декабря 2023 года заслуженно становится рекордсменом по сугробам», — констатировал Тишковец.

В то же время замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков в комментарии RT отметил, что точных данных о высоте сугробов в Москве пока нет, однако она уже составляет около 47 см в некоторых местах города. Таким образом, рекорд 1919 года действительно побит, добавляет специалист.

Какие пробки в Москве

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас уровень заторов на дорогах российской столицы оценивается в шесть баллов. В Telegram-канале дептранса Москвы рекомендовали горожанам передвигаться на общественном транспорте или такси.

«Дорожная ситуация в городе стабильная. Все городские службы работают в особом режиме. Сегодня для поездок по городу рекомендуем выбирать метро, МЦК, МЦД. Автобусы и такси быстрее едут по выделенным полосам. Так городские службы быстрее уберут дороги, а вы сэкономите время в пути. Просим с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не мешать их проезду», — отмечается в публикации.

Во второй половине дня ожидаются затруднения движения в центральной части города, на Садовом кольце и ТТК, вылетных магистралях в сторону области. Дептранс предупреждает, что к вечеру пробки могут достичь девяти баллов из-за снегопада.

Сколько сейчас стоит такси в Москве

Как сообщает Telegram-канал Readovka, в связи со снегопадом цены на такси в столице сильно увеличились — стоимость поездки возросла примерно в два раза по сравнению с привычными значениями.

«Поездки, которые раньше не заняли бы больше четверти часа, сейчас „съедят“ 45 минут, а цены на них сегодня утром начинались от 28 рублей за минуту», — говорится в публикации ресурса.

В приложении «Яндекс Go» подчеркивается, что из-за непогоды заказов в настоящий момент больше, чем машин. Кроме того, сервис ссылается на затрудненное движение, а чем дольше поездка, тем дороже она будет.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Когда закончится снегопад в Москве

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал NEWS.ru, что снегопад в столице ослабнет в субботу, 16 декабря. При этом скоро в Москву придет «атлантическое тепло».

«В субботу, 16 декабря, Москва наконец-то сможет немного передохнуть от снегопадов. Температура воздуха при этом немного понизится, прогнозируется до 11–12 градусов мороза в ночные часы, днем — до минус 8 градусов. После нас ожидают кардинальные изменения в синоптической ситуации на всей Русской равнине. Эпоха снегопадов и морозов закончится, и Россию захватит атлантическое тепло. Так, в воскресенье, 17 декабря, в Москве прогнозируется потепление до плюс 1 градуса. Это станет началом оттепельного периода, который затянется на всю следующую неделю», — сообщил Шувалов.

Читайте также:

Опубликованы кадры с улиц Москвы после циклона «Ваня»

«Ваня» принес в Москву пятую часть от месячной нормы осадков

Врач призвал отказаться от гаджетов во время снегопада