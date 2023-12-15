Синоптик рассказала о приближении «атлантического тепла» к Москве Синоптик Шувалов: в Москву в выходные дни придет «атлантическое тепло»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В выходные, 16 и 17 декабря, в Москве ожидаются снегопады и потепление, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, на смену морозам в столицу придет «атлантическое тепло». В воскресенье, 17 декабря, температура увеличится до плюс одного градуса, и на следующей неделе показатели лишь продолжат расти, пояснил метеоролог.

В субботу, 16 декабря, Москва наконец-то сможет немного передохнуть от снегопадов. Температура воздуха при этом немного понизится, прогнозируется до 11–12 градусов мороза в ночные часы, днем — до минус восьми градусов. После нас ожидают кардинальные изменения в синоптической ситуации на всей Русской равнине. Эпоха снегопадов и морозов закончится, и Россию захватит атлантическое тепло. Так, в воскресенье, 17 декабря, в Москве прогнозируется потепление до плюс одного градуса. Это станет началом оттепельного периода, который затянется на всю следующую неделю, — рассказал Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что высота сугробов в Москве побила новые рекорды, а в дальнейшем она может достичь 40–45 см. Высота снега на станции ВДНХ 9 декабря составила 34 см, сильно перекрыв предыдущий рекорд в 27 см, отмеченный 9 декабря 1952 года.

В целом зима в столице в этом году будет неоднородной, с очень большими температурными колебаниями. По словам Вильфанда, морозные дни с температурой ниже минус 15 градусов будут чередоваться с оттепелями, аномальные морозы будут постоянно сменяться резкими потеплениями.