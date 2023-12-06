Москвичей предупредили о температурных качелях Вильфанд: в Москве 15-градусные морозы будут чередоваться с оттепелями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Зима в столице будет неоднородной, очень большими температурными колебаниями, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит РИА Новости, морозные дни с температурой ниже минус 15 градусов будут чередоваться с оттепелями.

Начиная с 13-14 числа (декабря — NEWS.ru) вероятны те процессы, о которых метеорологи постоянно предупреждают. Нынешняя зима прогнозируется очень неоднородной, — сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что до конца текущей недели и в начале следующей в столице сохранится холодная погода, хотя «аномалии будут чуть меньше». Вильфанд уточнил, что температура будет держаться в районе минус пяти градусов.

Метеоролог рассказал, что до конца недели почти во всех регионах России температура будет оставаться на 7-14 градусов ниже нормы. На северо-востоке Центрального федерального округа ожидаются температуры на 16-18 градусов ниже нормы, а в Поволжье – на 14-21 градус. Вильфанд также отметил, что резкого повышения температуры в начале следующей недели не ожидается.