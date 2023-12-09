«Высота снега будет рекордной»: Вильфанд об осадках в Москве Вильфанд: 45 см снега может выпасть в Москве на следующей неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад в Москве возобновится в субботу и продлится до конца следующей недели, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Осадки, по его словам, будут обильными, а высота сугробов вырастет до рекордных показателей и составит 45 см. Синоптик добавил, что в столице с воскресенья, 10 декабря, начнется небольшое потепление.

Начиная с субботы погода в Москве будет со снегом. И если в субботу снежок будет небольшой, то дальше уже начинается более заметное выпадение снега. В воскресенье будет облачно, снег, гололедица. В понедельник из-за продолжающегося понижения давления уже снежок пойдет более такой заметный. Снег будет монотонно падать и в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг, — сказал Вильфанд.

Вильфанд добавил, что скорость ветра в выходные составит от 7 до 11 м/с, а в понедельник вырастет до 15 м/с. По его словам, в этот день на город обрушится метель, но столбики термометров начнут постепенно подниматься. Так, к концу недели температура повысится до минус 4 градусов.

Вильфанд ранее сообщил, что опасное погодное явление с 11 по 17 декабря ожидается в Черноземье. По его словам, в семи регионах страны прогнозируются сильнейшие снегопады, возможны снежные заносы.