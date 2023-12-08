Метеоролог Вильфанд сообщил, что в Черноземье придут сильнейшие снегопады Метеоролог Вильфанд: Черноземье с 11 декабря накроют сильнейшие снегопады

Опасное погодное явление с 11 по 17 декабря ожидается в Черноземье, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он сообщил, что в семи регионах страны прогнозируются сильнейшие снегопады, возможны снежные заносы.

Сразу несколько черноземных регионов на следующей неделе накроют очень сильные снегопады, будут снежные заносы. Это очень опасное погодное явление, нужно быть очень аккуратными на дорогах. Речь идет о Тамбовской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой областях. Такая же погода будет наблюдаться в Тульской и Брянской областях, — сказал Роман Вильфанд.

Он добавил, что помимо сильного снегопада, в этих регионах на следующей неделе будет довольно холодно. Температура воздуха там зафиксируется ниже климатической нормы примерно на 5 градусов.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что в новогоднюю ночь в Москве точно будут лежать сугробы. Однако температуру воздуха прогнозировать пока рано: это можно будет сделать примерно за пять суток до праздника.