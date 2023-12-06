Вильфанд рассказал, будет ли снег в новогоднюю ночь Вильфанд: снег точно будет лежать в Москве в новогоднюю ночь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Снег точно будет лежать в Москве в новогоднюю ночь, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом, по его словам, которые приводит РИА Новости, делать конкретные прогнозы по погоде 31 декабря пока рано.

Говоря о новогодней ночи, можно уверенно говорить, что она будет со снегом. Ничего больше конкретного [сказать нельзя] — это [могут] только шаманы, — сказал он.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил жителей Москвы и Подмосковья, что на этой неделе столичный регион охватят экстремальные морозы. По его словам, температура воздуха продолжит падать, достигая минус 27 градусов. Потепление ожидается лишь 13 декабря, когда антициклон начнет уходить на восток.

4 декабря Вильфанд сообщил, что высота сугробов в Москве достигла 36 см. По его словам, это рекордный показатель за все 145 лет метеорологических наблюдений.

Накануне в столице был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, за всю историю наблюдений за погодой в столице этот день еще никогда не был таким снежным. К вечеру, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, выпало 10 мм осадков, что на 0,6 мм больше, чем было в этот день в 1980 году.