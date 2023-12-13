Курьер «доставил» застрявшего в сугробах пожилого москвича домой Курьер помог застрявшему в сугробах пожилому москвичу добраться до дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионер не мог добраться до дома из-за сильнейшего снегопада в Москве, ему помог проезжавший мимо курьер на личном авто, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Сотрудник службы доставки предложил помощь дрожавшему от холода пожилому мужчине, который застрял в сугробе.

В день самого сильного снегопада в столице курьер заметил на одной из улиц пенсионера, который пытался поймать попутку. Мужчина остановил машину и предложил помощь. Пенсионер находился далеко от остановки общественного транспорта и успел сильно замерзнуть. Ему оказалось сложно сесть в авто из-за высоких сугробов, тогда водитель вышел из машины и помог пожилому мужчине попасть в салон.

По дороге курьер включил обогрев и отпоил попутчика горячим кофе из термоса. Пенсионер рассказал, что ему нужно добраться до дома, и неравнодушный москвич довез мужчину и проводил его до подъезда.

Ранее из-за снегопада обрушился центр спорта «Зевс» в подмосковном селе Алабушево. Опубликовано видео с места, на котором виден упавший шатер. Инцидент произошел утром 27 ноября. Арочная надувная конструкция, которая использовалась под пляжные виды спорта, обрушилась из-за снега. СМИ сообщали, что в результате происшествия никто не пострадал.