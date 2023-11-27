Спорткомплекс обрушился под тяжестью снега в Подмосковье Шатер центра спорта «Зевс» в Подмосковье обрушился под тяжестью снега

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центр спорта «Зевс» обрушился в подмосковном селе Алабушево из-за снегопада, сообщает Telegram-канал «112». Опубликовано видео с места, на котором видно упавший шатер.

По данным канала, инцидент произошел утром 27 ноября. Арочная надувная конструкция, которая использовалась под пляжные виды спорта, обрушилась из-за снегопада. «112» пишет, что никто не пострадал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что снегопад, прошедший в регионе 27 ноября, стал самым мощным за последние 40 лет. По его словам, три тысячи человек всю ночь чистили дороги и улицы, на которые также вывели две тысячи единиц техники. Глава Подмосковья подчеркнул, что работы не останавливаются ни на минуту. Воробьев сообщил, что наиболее сложная ситуация в Лобне, Подольске, Ленинском и Можайске, куда направили дополнительные силы для очистки дорог.

Ранее из-за погодных условий в Москве жители ЖК «Пригород Лесное» не могли выехать из района на общественном транспорте. СМИ писали, что обеспечить подвоз пассажиров к метро не удалось из-за снегопада, ледяного дождя и нечищеных дорог.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что к вечеру 27 ноября в столице похолодает, но сильного ветра, как минувшей ночью, не ожидается. Синоптик предупредила москвичей о риске падения сосулек с крыш.