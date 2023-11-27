Губернатор Подмосковья назвал снегопад 27 ноября самым мощным за 40 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прошедший в Подмосковье снегопад стал самым мощным за последние 40 лет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, ночью дороги в области чистили почти три тысячи человек, было задействовано больше двух тысяч единиц техники.

В регионе самый мощный снегопад за последние 40 лет. Всю ночь дороги и улицы чистили почти три тысячи человек, больше двух тысяч единиц техники. Работы не останавливаются ни на минуту, — написал Воробьев.

Он отметил, что наиболее сложная ситуация с очисткой дорог наблюдается в Лобне, Подольске, Ленинском и Можайске. В эти районы направлены дополнительные силы.

Ранее сообщалось, что в Ленинском городском округе Московской области жители ЖК «Пригород Лесное» не могут выехать из района на общественном транспорте. Трудности связаны с интенсивным снегопадом и ледяным дождем, а также нечищеными дорогами.

До этого дептранс Москвы сообщил, что наземный транспорт в разных районах в понедельник, 27 ноября, может ходить с задержками из-за ухудшения погоды. Движение затруднено из-за метели, в некоторых местах буксуют грузовики, коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Автовладельцам напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и не отвлекаться в дороге на мобильный телефон.