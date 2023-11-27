Синоптик рассказала, когда в Москве и Подмосковье прекратится снегопад Синоптик Позднякова: снег в Москве и Подмосковье прекратится после 12:00

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снегопад в Москве и Подмосковье прекратится после 12:00 мск, непогода идет на убыль, рассказала NEWS.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в течение дня температура будет расти до слабоположительных значений, но к 21:00 мск ожидается похолодание.

К 21:00 мск температура перейдет в сторону отрицательных значений. Сильного ветра, как было ночью, не ожидается, — сказала Позднякова.

По словам синоптика, основными неприятными моментами сегодняшней погоды будут свисающие с крыш сосульки и возможный сход снежных масс с козырьков зданий. Более того, во второй половине дня, когда прекратятся основные осадки, ожидается гололедица.

Ранее дептранс Москвы сообщил, что наземный транспорт в разных районах в понедельник, 27 ноября, может ходить с задержками из-за ухудшения погоды. Движение затруднено из-за метели, в некоторых местах буксуют грузовики, коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Снежная погода в Москве 27 ноября Фото: Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Снежная погода в Москве 27 ноября Фото: Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Снежная погода в Москве 27 ноября Фото: Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Снежная погода в Москве 27 ноября Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что прошедший в регионе снегопад стал самым мощным за последние 40 лет. По его словам, ночью дороги в области чистили почти 3 тысячи человек, было задействовано больше 2 тысяч единиц техники.