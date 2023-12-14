Врач призвал отказаться от гаджетов во время снегопада Патофизиолог Степанов: отказ от гаджетов снизит головную боль при снегопаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При снегопаде снизить головную боль поможет отказ от гаджетов и чтения, рассказал патофизиолог Сергей Степанов. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнул, что при этом ни сон, ни прогулка, ни отказ от телефона не могут повлиять на длительность боли, если она была вызвана погодными условиями.

Если причиной головной боли послужили погодные условия, то ни сон, ни прогулка, ни чтение, ни отказ от гаджетов никак не повлияют на длительность боли, но отказ от чтения и гаджетов не даст боли усилиться, — пояснил патофизиолог.

Степанов отметил, что болезненные состояния возникают не из-за самих осадков, а из-за снижения атмосферного давления. Головные боли на фоне снегопада характерны для людей, слабо приспособленных к изменениям давления, пожилых, пациентов с низким иммунитетом и инфекционными заболеваниями. Патофизиолог рекомендует просто переждать этот период.

Врач Лариса Алексеева ранее предупредила, что, проветривая квартиру зимой, важно сохранить тепло в доме и при этом обеспечить приток кислорода в помещение. Она отметила, что недостаточная вентиляция может вызвать кислородное голодание, сопровождающееся головными болями. Проветривание очищает воздух в помещении от накопившихся за день микробов, вирусов и пыли.