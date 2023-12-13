Врач объяснила, как правильно проветривать квартиру зимой Врач Алексеева: при проветривании квартиры зимой важно не переохладить помещение

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Проветривая квартиру зимой, важно сохранить тепло в доме и при этом обеспечить приток кислорода в помещение, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач общей практики Лариса Алексеева. Она подчеркнула, что свежий воздух не должен вызывать падение температуры в помещении ниже нормы.

Нужно добиться эффекта «золотой середины»: не пересушить воздух из-за горячих батарей, но и не переборщить с увлажнением, — отметила медик.

По ее словам, проветривать комнату зимой нужно 10–15 минут. На это время лучше уйти в другую комнату или сходить на прогулку. Если нет возможности покинуть помещение, необходимо надеть теплые вещи, чтобы не замерзнуть. Чтобы не допустить переохлаждения помещения, нужно ориентироваться на погоду на улице. Также полезно ночное проветривание, оно способствует крепкому и здоровому сну. Для этого нужно открыть окно или форточку, укрыться одеялом, подождать около 15 минут, после чего закрыть окно. При этом врач не рекомендует спать при открытых окнах зимой.

Алексеева объяснила, что проветривание очищает воздух в помещении от накопившихся за день микробов, вирусов и других возбудителей инфекций, а также от пыли и плесени. Недостаточная вентиляция вызывает у людей кислородное голодание, сопровождающееся головной болью.

В помещении, которое не проветривается, накапливаются метан, альдегиды и аммиак. Все это весьма вредные вещества для человека. Они вызывают ощущение усталости, сонливости, снижается работоспособность, — пояснила эксперт.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, что регулярная уборка рабочего места снижает число патогенных микроорганизмов, а вместе с ними и риск инфекционного заболевания. Он добавил, что это правило касается и места жительства.