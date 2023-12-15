Опубликованы кадры с улиц Москвы после циклона «Ваня»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сети опубликованы фотографии заснеженных улиц Москвы, после прихода в столичный регион циклона «Ваня». В столице за сутки выпала одна пятая от месячной нормы осадков, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В свою очередь дептранс Москвы рекомендует автомобилистам пользоваться общественным транспортом ввиду погодных условий. Ведомство также сообщает, что пробки в Москве достигнут отметки в девять баллов.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов спрогнозировал в Москве сильные снегопады, которые продлятся до конца недели. Сугробы могут вырасти до 10–15 см, а самым снежным днем станет пятница. При этом в выходные прогнозируется резкое потепление: в воскресенье, 17 декабря, температура воздуха повысится до плюсовых значений.

Из-за непогоды в некоторых регионах России возникли проблемы с электричеством. По данным Министерства энергетики РФ, свыше 228 тысяч граждан остались без света из-за снегопадов, гололедицы и сильного ветра.

Врач-патофизиолог Сергей Степанов рассказал, что при снегопаде снизить головную боль поможет отказ от гаджетов и чтения. Специалист подчеркнул, что при этом ни сон, ни прогулка, ни отказ от телефона не могут повлиять на длительность боли, если она была вызвана погодными условиями.