Москвичей предупредили о потеплении до плюсовых температур Синоптик Шувалов: в Москве ожидается резкое потепление до плюсовых значений

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До конца недели в Москве ожидаются сильные снегопады, сугробы могут вырасти до 10–15 сантиметров, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, пятница окажется самым снежным днем. При этом в выходные прогнозируется резкое потепление, в воскресенье, 17 декабря, температура воздуха увеличится до плюсовых значений, добавил метеоролог.

Фронтальная зона на стыке двух атмосферных вихрей будет активизироваться, в результате чего сильные осадки в виде снега обрушатся на Россию. Причем значительная их часть выпадет в южных регионах — Тула, Рязань, Липецк, Воронеж. Но снег прогнозируется и в северных районах, включая Москву, Владимир, Иваново и Ярославль. Наиболее сильные снегопады ожидаются к концу недели. В столице высота сугробов составит порядка 10–15 см. Столбики термометров будут показывать 4−9 градусов мороза. И уже в воскресенье нас ждет резкое потепление и оттепель, — рассказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что текущая неделя в центральной части России будет характеризоваться необычайно затяжными снегопадами. Температура, по его словам, повысится до показателей, соответствующих климатической норме. Осадки будут умеренными до пятницы, однако уже с 15 декабря сработает «накопительный эффект» — и Москву накроет сильнейший за последние полвека снегопад, предупредил специалист.