Пятилетний ребенок пострадал при пожаре на западе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятилетний ребенок пострадал при пожаре на улице Кастанаевской в Москве, сообщил телеканал «360». По его данным, ребенку потребовалась госпитализация.

Пожар произошел на третьем этаже пятиэтажного жилого дома № 27, корпус 5. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, еще шесть человек вывели из дома сотрудники МЧС. В столичном ГУ МЧС России уточнили, что пожар уже потушен.

В 23:44 пожар ликвидирован, по пострадавшим информация уточняется, — цитирует телеканал пресс-службу МЧС.

В подмосковном Щелково ранее загорелась мансарда нежилого здания. Общая площадь пожара составляла 1200 кв. м. В тушении огня участвовали 75 человек и 26 единиц техники. Пожар произошел в здании торгово-офисного центра на 1-м Советском переулке в Щелково. В результате происшествия частично обрушился третий этаж здания. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в ночь на 22 сентября в пункте утилизации мусора, расположенном в Московском районе Санкт-Петербурга. Площадь распространения огня составила 600 квадратных метров. В пункте утилизации мусора на открытой территории загорелся картон. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.